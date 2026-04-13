Lina Basso ved. Nonis

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i figli, le figlie, il genero, i nipoti, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Lunedì 13 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Villotta ove la cara Lina
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Villotta.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Lina Basso . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo