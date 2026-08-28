Vittorino Deotto

di anni 66
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Ne danno il triste annuncio la mamma Evelina,
le sorelle Emanuela e Isabella, il cognato Domenico,
i nipoti Enrico, Fabio con Valentina, Gianmarco con Eleonora e Daniele con Dana,
i pronipoti Riccardo, Emanuele ed Emma, le amate zie, gli zii,
i cugini ed i parenti tutti.
Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 28 agosto 2026
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I funerali avranno luogo martedì 1 settembre alle ore 16.00
nella chiesa parrocchiale di Ligugnana. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Lunedì 31 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ligugnana
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Vittorino.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it