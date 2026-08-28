Lino Petraz

di anni 83
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Ne danno il triste annuncio la moglie Luciana, la figlia Roberta con Igor,
le nipoti Sarah con Andrea, Asia con Riccardo, Alyson, i pronipoti Edoardo e Giorgia,
le sorelle Amelia e Maria Luigia, le cognate Olga, Bruna e Cristina con Anselmo,
i nipoti, i cugini ed i parenti tutti.
Cordovado, 27 agosto 2026
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I funerali avranno luogo sabato 29 c.m. alle ore 10.00 nel Duomo di Cordovado.
La cara salma giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Venerdì 28 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Lino.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla nipote Alyson,
alla cognata Cristina con Anselmo e all’assistente Lara
per le amorevoli cure prestate.
NON FIORI. Eventuali offerte saranno
devolute al C.R.O. di Aviano.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it