Lino Petraz

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 83

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Ne danno il triste annuncio la moglie Luciana, la figlia Roberta con Igor,

le nipoti Sarah con Andrea, Asia con Riccardo, Alyson, i pronipoti Edoardo e Giorgia,

le sorelle Amelia e Maria Luigia, le cognate Olga, Bruna e Cristina con Anselmo,

i nipoti, i cugini ed i parenti tutti.

Cordovado, 27 agosto 2026

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I funerali avranno luogo sabato 29 c.m. alle ore 10.00 nel Duomo di Cordovado.

La cara salma giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento

e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.

Venerdì 28 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a Cordovado

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Lino.

 

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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento alla nipote Alyson,

alla cognata Cristina con Anselmo e all’assistente Lara

per le amorevoli cure prestate.

NON FIORI. Eventuali offerte saranno

devolute al C.R.O. di Aviano.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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