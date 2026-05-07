Lucia Bianchi in Tomasella

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, la figlia Paola,
il genero Andrea, la nipote Valentina con Josh
uniti ai parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 9 maggio alle ore 15:30
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Roraigrande,
ove la cara Lucia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Venerdì 8 c.m. alle ore 19.30 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Lucia Bianchi Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo