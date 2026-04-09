Luciano Muzzo Bist

di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie Fermina,
i figli Emanuele con Tania, Livio con Silvia ed Elia, e Marcella con Morgan,
i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 11 aprile
alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove il caro Luciano giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Venerdì alle ore 19.15 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
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