Luigia Biasin in Zanutto

di anni 75
Ne danno il triste annuncio: il marito Luigi,
i figli Emi, Susi, Elvis, i generi Gianni e Luca, la nuora Milena,
i nipoti Elisa, Arianna, Ilario, Chiara e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
Martedì 9 Settembre alle ore 16:00,
nella chiesa Parrocchiale di Rivarotta, giungendo
dalla propria abitazione in via San Giuseppe n. 8.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Rivarotta.
Lunedì sera alle ore 20:00 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora quanti,
si uniranno alla mesta cerimonia.
