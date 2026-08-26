Luigia Falcomer ved. Falcomer (Luigina)

di anni 93
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Ne danno il triste annuncio i figli Flavio, Gabriele e Stefano, le nuore,
i nipoti Eugenio, Carlo, Paola, Jacopo e Lucio, la pronipote Matilde,
le sorelle Annamaria, Letizia e Luciana, il fratello Marino,
la cognata Natalia, il cognato Giovanni ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 15 agosto 2026
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I funerali avranno luogo martedì 18 c.m. alle ore 16.30
nel Duomo di San Vito al Tagliamento. La cara salma giungerà dalla locale
Casa di Riposo e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Lunedì 17 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a San Vito
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Luigina.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alle amiche che le sono state vicino.
NON FIORI, eventuali offerte saranno devolute
alla parrocchia di San Vito.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it