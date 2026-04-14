Marco Fabbro

di anni 63
Ne danno il triste annuncio il fratello Amerigo,
i nipoti Marta e Fabio, il pronipote Sebastiano,
il cognato, le zie, i cugini ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 16 aprile alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore,
ove il caro Marco giungerà dalla Casa Funeraria
San Marco di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
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