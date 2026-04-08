Maria Colavitti ved. Bianchi

di anni 87
Ne danno il triste annuncio:
i figli, la nuora ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 9 aprile alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Prodolone ove la cara Maria
giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Prodolone.
Mercoledì alle ore 19.30 nella chiesetta della Madonna si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Colavitti . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo