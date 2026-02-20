MARIA GASPARINI ved. Breda

di anni 95
Ne danno il triste annuncio
i figli Claudia, Graziella, Gino, Walter e Patrizia,
le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti,
le sorelle, il fratello, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 25 febbraio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore,
ove la cara Maria giungerà dalla Casa Funeraria
San Marco di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 24 febbraio,
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia di Maria sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Gasparini Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo