Maria Luisa Calzoni ved. Pascotto

di anni 94
La salutano con immenso affetto,
i figli, il fratello uniti ai parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno,
Mercoledì 22 Ottobre alle ore 15:00,
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria ” San Marco”
in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Maniago Libero.
Martedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
NON FIORI MA OPERE DI BENE
La famiglia ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorare la sua memoria.
