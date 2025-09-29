Maria Turchetto ved. Sartori

di anni 100
__________
Ne danno il triste annuncio le figlie Diana e Catia,
i nipoti Ernesto ed Elena, i pronipoti Riccardo e Nicole,
le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 28 settembre 2025
__________
I funerali avranno luogo martedì 30 c.m. alle ore 15.30
nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma giungerà
dalla Casa di Riposo di S. Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Lunedì 29 c.m. alle ore 19.00 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto “B”
della Casa di Riposo di S. Vito per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it