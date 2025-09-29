16.9 C
Pordenone
martedì , 30 Settembre 2025
Maria Turchetto ved. Sartori

Necrologi
Flavio
di anni 100

__________

Ne danno il triste annuncio le figlie Diana e Catia,

i nipoti Ernesto ed Elena, i pronipoti Riccardo e Nicole,

le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 28 settembre 2025

__________

I funerali avranno luogo martedì 30 c.m. alle ore 15.30

nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma giungerà

dalla Casa di Riposo di S. Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Lunedì 29 c.m. alle ore 19.00 in Santuario

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto “B”

della Casa di Riposo di S. Vito per l’assistenza prestata.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

