di anni 84
Ne danno il triste annuncio la moglie Maria,
la figlia Mara, il genero Adriano,
le adorate nipoti Francesca con Alex e Federica con Niklas,
le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 11 settembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Mario giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Mercoledì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria,
in modo particolare tutto il personale dell’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce "necrologi" del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Mario Cescutti