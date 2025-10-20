di anni 93
Ne danno il triste annuncio:
le figlie, i generi, i nipoti, le pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 20 ottobre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Mario giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Domenica alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Mario Mascarin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo