Marisa Pasian ved. Rosset Oddo

di anni 87
__________
Ne danno il triste annuncio il figlio Daniele, la nuora Clara,
il nipote Davide, il fratello Jafet, la sorella Ivana,
i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 10 gennaio 2026
__________
I funerali avranno luogo martedì 13 c.m. alle ore 11.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.
Lunedì 12 c.m. alle ore 18.00 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Marisa.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla signora Violetta
per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it