0 C
Pordenone
lunedì , 12 Gennaio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Marisa Pasian ved. Rosset Oddo

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 87

__________

Ne danno il triste annuncio il figlio Daniele, la nuora Clara,

il nipote Davide, il fratello Jafet, la sorella Ivana,

i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 10 gennaio 2026

__________

I funerali avranno luogo martedì 13 c.m. alle ore 11.00

nel Duomo di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma

giungerà dal locale Ospedale Civile.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito.

Lunedì 12 c.m. alle ore 18.00 in Duomo

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Marisa.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento alla signora Violetta

per l’assistenza prestata.

 È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Ultime news

Necrologi

Cesco Mario

Flavio -
Necrologi

Burel Pietro

Flavio -
Necrologi

Edi Eugenio Parussini

Flavio -

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.