Maset Maria

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i figli Germano e Sandra,
la nuora Cristina, il genero Rudi, la nipote Alice con Stefano,
il fratello Gianni, la cognata Luciana ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 13 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore,
ove la cara Maria Nadia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.15 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Maset Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo