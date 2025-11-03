mons. Sergio Deison

di anni 90
Canonico del Capitolo Cattedrale
Cappellano onorario della Basilica di Lourdes
per oltre quarant’anni insegnante nel Collegio “G. Marconi” di Portogruaro.
__________
Ricordano con gratitudine il suo generoso ministero anche
le Parrocchie di San Marco in Pordenone, Sant’Agnese in Portogruaro,
Concordia Sagittaria, Teson e Sindacale, l’UNITALSI, l’AGESCI e il MASCI,
il Rinnovamento nello Spirito e l’Ufficio diocesano di pastorale familiare.
La camera ardente sarà allestita presso l’obitorio dell’Ospedale di
San Vito al Tagliamento dalle ore 10.00 alle ore 15.00 di martedì 4 novembre.
Il feretro giungerà martedì 4 novembre alle ore 16.00 nella chiesa dei
Santi Cristoforo e Luigi annessa al Collegio “G. Marconi” in Portogruaro
dove alle ore 19.00 sarà recitato il Santo Rosario.
La liturgia esequiale avrà luogo nel Duomo di Sant’Andrea Ap. in Portogruaro mercoledì 5 novembre alle ore 10.30.
La salma proseguirà poi per il cimitero di San Vito al Tagliamento
dove sarà inumata.
__________
Si ringraziano fin d’ora quanti partecipano alla preghiera di suffragio.
Portogruaro – San Vito al Tagliamento, 2 novembre 2025
