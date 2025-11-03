17.7 C
Pordenone
lunedì , 3 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

mons. Sergio Deison

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 90

Canonico del Capitolo Cattedrale

Cappellano onorario della Basilica di Lourdes

per oltre quarant’anni insegnante nel Collegio “G. Marconi” di Portogruaro.

__________

Ricordano con gratitudine il suo generoso ministero anche

le Parrocchie di San Marco in Pordenone, Sant’Agnese in Portogruaro,

Concordia Sagittaria, Teson e Sindacale, l’UNITALSI, l’AGESCI e il MASCI,

il Rinnovamento nello Spirito e l’Ufficio diocesano di pastorale familiare.

La camera ardente sarà allestita presso l’obitorio dell’Ospedale di

San Vito al Tagliamento dalle ore 10.00 alle ore 15.00 di martedì 4 novembre.

Il feretro giungerà martedì 4 novembre alle ore 16.00 nella chiesa dei

Santi Cristoforo e Luigi annessa al Collegio “G. Marconi” in Portogruaro

dove alle ore 19.00 sarà recitato il Santo Rosario.

La liturgia esequiale avrà luogo nel Duomo di Sant’Andrea Ap. in Portogruaro mercoledì 5 novembre alle ore 10.30.

La salma proseguirà poi per il cimitero di San Vito al Tagliamento

dove sarà inumata.

__________

Si ringraziano fin d’ora quanti partecipano alla preghiera di suffragio.

 

Portogruaro – San Vito al Tagliamento, 2 novembre 2025

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.