Peruzzi Mariagrazia in Netto

di anni 69

Ne danno il triste annuncio il marito Antonio,

i figli Marco con Cristofaro e Matteo con Allison e i nipoti Thomas e Leonardo,

i fratelli, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 3 febbraio

alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Poincicco

ove la cara Mariagrazia giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di vial Rotto, 16 a Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.

Non fiori eventuali offerte saranno devolute alla “Via di Natale” di Aviano.

Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria

