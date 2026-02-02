Peruzzi Mariagrazia in Netto

di anni 69
Ne danno il triste annuncio il marito Antonio,
i figli Marco con Cristofaro e Matteo con Allison e i nipoti Thomas e Leonardo,
i fratelli, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 3 febbraio
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Poincicco
ove la cara Mariagrazia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori eventuali offerte saranno devolute alla “Via di Natale” di Aviano.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria
