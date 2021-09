RAFFAELE TAIANI

Ne danno il triste annuncio: la moglie Sonia, l’amatissimo figlio Gianluca, il padre, le sorelle, i fratelli, gli amici e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 15 settembre alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco a Pordenone, ove Raffaele giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco n. 2, Pordenone.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Torre.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 14 settembre alle ore 19,15 nella Chiesa medesima.

Non fiori ma eventuali offerte all’Associazione SOFIA ONLUS Aiuto e sostegno per i bambini trapiantati.

Conto Corrente Bancario N. 100000003082 (ABI 06225 – CAB 62770) intestato a “Associazione Sofia”

C/O Cassa di Risparmio Padova e Rovigo – Ag. 01615 Ponte S. Nicolò (PD) IBAN IT75 W 03069 62772 100000003082

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it