Luigina Ceciliot ved. Segatto

di anni 80
Ne danno il triste annuncio:
la figlia Donatella, il genero Mauro, la nipote Silvia con Klaudio,
la sorella, le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 2 maggio
alle ore 15.30 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove la cara Luigina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute al centro anziani di Zoppola.
Venerdì alle ore 19.15 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigina Ceciliot . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo