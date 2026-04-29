Diego Portolan

di anni 63
Ne danno il triste annuncio i figli Noemi e Alberto,
la sorella Laura, i nipoti Davide, Riccardo e Anna,
la zia Mirella, Sandra, Antonio e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 30 aprile alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano,
ove il caro Diego giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Mercoledì alle ore 19.15 si reciterà il S. rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
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