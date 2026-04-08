di anni 64
Lo ricordano: la figlia Alice con Gaetano,
uniti ai familiari e parenti tutti.
Si potrà dare l’ultimo saluto al caro Renzo,
Giovedì 9 Aprile alle ore 10:30,
presso la Casa Funeraria San Marco,
in Vial Rotto n. 16 da Pordenone.
Seguirà la cremazione
I familiari ringraziano sin d’ora, quanti
si uniranno nel suo ricordo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Renzo Bassi . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo