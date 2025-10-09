19.6 C
Pordenone
giovedì , 9 Ottobre 2025
Rinaldo Rizzetto di anni 74

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Grazia,

la figlia Tania, i nipoti Lorenzo e Andrea ed i parenti tutti.

Ramuscello di Sesto al Reghena, 8 ottobre 2025

__________

I funerali avranno luogo sabato 11 c.m. alle ore 10.30

nella chiesa parrocchiale di Ramuscello. La cara salma giungerà

dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre

proseguirà per la cremazione.

Venerdì 10 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ramuscello

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Rinaldo.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale

dell’Hospice di San Vito al Tagliamento

per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Leandro Zara

Flavio -

