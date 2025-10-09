Rinaldo Rizzetto di anni 74

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Grazia,
la figlia Tania, i nipoti Lorenzo e Andrea ed i parenti tutti.
Ramuscello di Sesto al Reghena, 8 ottobre 2025
__________
I funerali avranno luogo sabato 11 c.m. alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale di Ramuscello. La cara salma giungerà
dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Venerdì 10 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ramuscello
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Rinaldo.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale
dell’Hospice di San Vito al Tagliamento
per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it