Rosa Pin ved. Doret

di anni 93
__________
Ne danno il triste annuncio i figli Walter, Franca e Nadia,
i generi, la nuora, le sorelle Ersilia, Giuseppina e Vittoria,
il cognato, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 20 ottobre 2025
__________
Giovedì 23 c.m. alle ore 18.30 nel Santuario di Madonna di Rosa
sarà celebrata una S. Messa in suffragio della cara Rosa.
__________
Riconoscenti si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
