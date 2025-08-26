di anni 95
Ne danno il triste annuncio il figlio Robert,
la nuora Catia, il genero Giuseppe, le nipoti Michela, Silvia e Diamante,
i pronipoti Gabriel, Giorgia e Veronica e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 20 agosto
alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Murlis
ove il caro Sante giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma opere di bene.
Martedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Sante Lena .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo