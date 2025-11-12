Sergio Innocente

di anni 89
__________
Ne danno il triste annuncio il fratello, le sorelle,
il cognato, la cognata, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
Cordovado, 11 novembre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 13 c.m. alle ore 15.00
nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà
dalla “Residenza Zaffiro” di Torre di Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 12 c.m. alle ore 19.00 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Sergio.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it