Settimo Marchi

di anni 78
Ne danno il triste annuncio Claudia, Romeo e famigliari,
le sorelle, il fratello e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 6 settembre
alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Domanins
ove il caro Settimo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Domanins.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla casa di riposo di S. Vito al Tagliamento.
Questa sera alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
I famigliari sentitamente ringraziano tutto il personale medico e paramedico
della casa di riposo di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate
e quanti vorranno onorarne la cara memoria.
