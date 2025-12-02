Targonato Olga

di anni 94
Ne danno il triste annuncio il marito, le filgie, i nipoti, i pronipoti,
il fratello, la sorella ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Giovedì 4 alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo,
ove la cara Olga giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Olga Targonato .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo