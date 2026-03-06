Teresa D’Andrea

Ne danno il triste annuncio
la sorella Silvana e la nipote Anna Maria.
I funerali avranno luogo sabato 7 marzo alle ore 10.30,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Teresa giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
