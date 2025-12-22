di anni 88
Ne danno il triste annuncio la sorella Maria
Le figlie Luisa con Giorgio e Patrizia con Mauro,
i nipoti Elisa, Erika, Sandro, Alice ed i parenti tutti.
L’ultimo saluto alla cara Teresa lo daremo lunedì 22 dicembre
alle ore 15:30 nella sala del commiato della Casa funeraria
San Marco di Pordenone sita in Vial Rotto, 16.
Seguirà la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Teresa Pol .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo