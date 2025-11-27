Toppan Bruno

di anni 91
Lo annunciano con infinito amore la moglie Anna Maria, il figlio Eugenio con Carla, la figlia Renata con Arturo, i nipoti Debora, Jessica con Marco e Liam, il fratello Vittorino, la sorella Marcella, il cognato, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 29 alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Taiedo ove il caro Bruno giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere alla chiesa parrocchiale.
Sarà possibile dare un saluto a Bruno Venerdì dalle ore 14.30 alle 16.30 e Sabato dalle ore 09.00.
