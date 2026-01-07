Turchetto Esterino

di anni 88
Ne danno il triste annuncio: la moglie Annita, il figlio Giancarlo con Cinzia,
i nipoti Michele, Massimo, Cristina con Samuele e il piccolo Tommaso,
uniti ai parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Mercoledì 7 Gennaio
alle ore 15:oo nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Visinale.
Martedì sera alle ore 20:oo in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
Non fiori ma eventuali offerte saranno devolute
alla Parrocchia di Visinale.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorare la sua cara memoria.
Un grazie anche a quanti sono stati vicini alla famiglia nella cura di Esterino durante la malattia,
in particolar modo alla cognata Mary, a Cesarina e Vittorina, alle infermiere del distretto sanitario,
alla dottoressa Cadelli, ai Servizi Sociali e al reparto di Chirurgia Vascolare di Pordenone.
