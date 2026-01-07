4.3 C
Turchetto Esterino

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 88

Ne danno il triste annuncio: la moglie Annita, il figlio Giancarlo con Cinzia,

i nipoti Michele, Massimo, Cristina con Samuele e il piccolo Tommaso,

uniti ai parenti tutti.

 

I funerali si svolgeranno Mercoledì 7 Gennaio

alle ore 15:oo nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo

dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.

 

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Visinale.

 

Martedì sera alle ore 20:oo in chiesa,

ci sarà una veglia di preghiera.

 

Non fiori ma eventuali offerte saranno devolute

alla Parrocchia di Visinale.

 

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorare la sua cara memoria.

Un grazie anche a quanti sono stati vicini alla famiglia nella cura di Esterino durante la malattia,

in particolar modo alla cognata Mary, a Cesarina e Vittorina, alle infermiere del distretto sanitario,

alla dottoressa Cadelli, ai Servizi Sociali e al reparto di Chirurgia Vascolare di Pordenone.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Esterino Turchetto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

