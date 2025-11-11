6.1 C
Pordenone
martedì , 11 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

UGO BERTONCIN

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 95

Ne danno il triste annuncio

i figli Bruno con Mara e Marinella con Sergio,

le nipoti Silvia con Juri, Debora e Valeria,

i cugini, i nipoti ed i parenti tutti.

 

I funerali avranno luogo giovedì 13 novembre alle ore 11.00,

nella chiesa parrocchiale Santa Maria Maggiore,

ove il caro Ugo giungerà dalle nuove celle mortuarie

dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.

 

Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 12 novembre

alle ore 19.15, nella chiesa stessa.

 

Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.

 

La famiglia del defunto

sentitamente ringrazia.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Ugo Bertoncin   .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.