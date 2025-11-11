UGO BERTONCIN

di anni 95
Ne danno il triste annuncio
i figli Bruno con Mara e Marinella con Sergio,
le nipoti Silvia con Juri, Debora e Valeria,
i cugini, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 13 novembre alle ore 11.00,
nella chiesa parrocchiale Santa Maria Maggiore,
ove il caro Ugo giungerà dalle nuove celle mortuarie
dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 12 novembre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
