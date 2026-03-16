di anni 84
Ne danno il triste annuncio i fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 17 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola ove il caro Ugolino giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Ugolino Perissinotto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo