Vendrame Ferruccio

di anni 84
Ne danno il triste annuncio il figlio Emanuele,
la sorella Adriana, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 11 dicembre
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Ferruccio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Mercoledì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Ferruccio Vendrame .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo