CAPRIVA DEL FRIULI – A pochi mesi dall’apertura, il Ristorante & Bistrot Villa Russiz entra nella Guida del Gambero Rosso con le 2 Forchette e un punteggio di 81/100. Un riconoscimento importante che premia il lavoro dello chef Alessio Tagliaferri, della sua brigata e di tutta la squadra.

Un risultato che riconosce l’attenzione alla cucina, all’ospitalità e a ogni dettaglio dell’esperienza a tavola. Un’esperienza a tavola che ora si arricchisce con “A mano libera”, il nuovo menù autunno/inverno in cui lo chef Alessio Tagliaferri si fa guidare dall’intuizione, lasciando comporre i piatti all’esperienza e alle esperienze della sua vita in cucina in varie parti del mondo. Da questo gioco di parole nascono piatti in cui la complessità diventa semplicità e chiarezza nei sapori. Sapori nelle cui radici si trovano le esperienze romane nel ristorante di famiglia stella Michelin, Achilli al Parlamento, e quelle internazionali, nazionali e in Friuli Venezia Giulia ai fornelli di locali che recitano ruoli primari nel settore della ristorazione. Una cucina che si fonda sulla libertà di creare un gusto personale, senza orpelli, coinvolgendo il mare e il suo pescato, ma anche la terra con i suoi prodotti ortofrutticoli, agroalimentari con carne di qualità superiore.

Che dire del nuovo amore che vede coinvolte “La cozza e la mela” in un piatto che esalta la pasta di Roberto Franzin, di Macino Fine Food. “Qui la mela – ricorda Tagliaferri – viene cotta al cartoccio sulla brace, diventa intensa, rotonda e dolce, mantenendo una bella base acida. L’ispirazione arriva anche da alcune ricette asiatiche, in cui la frutta incontra aglio, peperoncino e molluschi. La crema di mela alla brace si lega così a una crema di cozze aperte alla mediterranea, quasi come in un cocktail, con la pasta viene mantecata a freddo e servita con cozze ripassate sulla brace”.

Il gioco dei sapori non si esprime solo nel piatto ma anche nella sua descrizione. “Koko… che? Che cosa sono le kokotxas?” è il modo scelto dallo chef per far conoscere un taglio molto pregiato del baccalà ancora poco consueto in Italia, dalla texture incredibilmente gelatinosa. La polentina arrosto e la cicoria — due sapori familiari tra Friuli Venezia Giulia e Roma — aiutano ad avvicinarsi alla kokotxa e ne bilanciano la consistenza con croccantezza e masticabilità. La sua struttura ricorda quella del musetto o del piedino, rendendo l’associazione naturale. Il pil pil. Poi, rende omaggio ai Paesi Baschi e alle kokotxas; l’affumicatura completa il gusto.

Tradizione e fantasia si esprimono pienamente al Ristorante & Bistrot Villa Russiz. A pranzo la cucina dallo chef Alessio Tagliaferri propone visione, cuore e futuro dando vita ai piatti del ricordo, dell’infanzia, suggeriti e ispirati dalla genuinità delle storie delle ragazze e dei ragazzi di Casa Elvine, la casa famiglia della Fondazione Villa Russiz, perché ciò che rende un piatto indimenticabile non sono solo le tecniche o le materie prime eccellenti, ma l’emozione che riesce ad evocare.



Alla sera, come detto, Tagliaferri si esprime pienamente attraverso la sua ispirazione con “A mano libera” che si propone di coinvolgere anche i palati più esigenti con piatti il cui nome evoca curiosità e desiderio di sperimentare. Dalla Jota bonito, all’Alaskan espresso, al Toc…non in braide inizia un percorso in cui farsi guidare dall’estro di uno chef che con il desiderio di coccolare gli ospiti e salutarli con l’auspicio di percorrere di nuovo assieme un’altra avventura culinaria.

Da novembre l’apertura dal pranzo e alla sera consente più occasioni per vivere il Ristorante & Bistrot Villa Russiz, senza dimenticare che nella tenuta (www.villarussiz.it) c’è la possibilità di pernottare nella Country House di recente apertura che con le sue 19 stanze eleganti e accoglienti offre l’opportunità di completare la propria l’esperienza nel Collio goriziano.