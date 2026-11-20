PORDENONE – Il 17 novembre nella Sala Consiliare Palazzo di Città Bari si è svolta la XV edizione della Premiazione letteraria nazionale Porta d’Oriente Cultura e Libero Sviluppo del Mediterraneo sul tema “Oltre il vuoto: fame d’amore e ricerca di senso nella società di iperconnessione”.

Un importante riconoscimento per la letteratura dedicata ai giovani lettori è stato assegnato alla psicologa Silvia Masci, che ha conquistato il Primo Premio Porta d’Oriente nella sezione narrativa per adolescenti con il romanzo “Segui il tuo sogno” Edizioni Giuseppe Laterza.

Il premio rappresenta un significativo attestato al valore per un percorso letterario che pone al centro il mondo dell’adolescenza, i temi della crescita personale, della resilienza, dell’ ascolto e della scoperta di sé. Attraverso la sua scrittura, Silvia Masci offre ai ragazzi storie capaci di accompagnarli nelle sfide quotidiane, valorizzando emozioni, relazioni e speranze.

«Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande gioia e gratitudine», dichiara l’autrice. «Lo considero un incoraggiamento a continuare a scrivere per i giovani, offrendo loro pagine nelle quali possano riconoscersi, trovare conforto e nuove prospettive».

Il premio Porta d’ Oriente, ospitato nella città di Bari, si conferma così un’importante vetrina culturale per la valorizzazione di autori e opere che contribuiscono alla crescita del panorama letterario italiano.

Questo successo si aggiunge al percorso culturale e umano di Silvia Masci, da sempre impegnata nella promozione del benessere, dell’educazione e dell’attenzione verso le nuove generazioni riconoscendo il valore di una narrativa che sa parlare al cuore dei ragazzi e delle ragazze.

La presidente della giuria Concetta Fazio Bonina ha illustrato la motivazione del premio: «Per aver parlato ai ragazzi con parole semplici e vere, senza retorica. L’autrice invita a non rinunciare al proprio sogno, anche quando fa paura, anche quando sembra troppo grande. Seguire il sogno non è illusione, ma scelta quotidiana di coraggio, impegno, fiducia in se stessi e rispetto per il proprio talento. Il giudizio è chiaro: crescere non significa smettere di sognare, ma imparare a dare al sogno una direzione, un passo dopo l’altro, con determinazione e speranza. Un libro luminoso e necessario, che incoraggia gli adolescenti a credere in se stessi».