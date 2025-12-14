Al pianista maniaghese Luca Buosi il premio per le colonne sonore

POTENZA – Si è svolto lo scorso novembre il Cinefestival Abellium Marsicum a Marsico Nuovo in provincia di Potenza dove è stato premiamo il pianista e compositore maniaghese Luca Buosi, dal direttore artistico Paolo Milocco, per le sue colonne sonore.

Buosi già noto compositore, grazie alle sue opere, ha vinto premi in tutto il mondo ed è riuscito a portare a casa un ulteriore premio, questa volta dal sud italia.

Il compositore pordenonese sarà impegnato anche nel 2026 a firmare una nuova colonna sonora.

A lui vanno i complimenti della redazione di pordenoneoggi.