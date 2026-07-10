Allarme Pfas, vietato bere acqua in alcuni Comuni pordenonesi

FVG – Allarme acqua inquinata nei pozzi artesiani. L’allarme è scattato a Aviano e in altri comuni vicini per la presenza di PFAS (sostanze chimiche artificiali). I sindaci di Aviano, Fontanafredda, Porcia e Roveredo in Piano hanno firmato un’ordinanza per bloccare l’uso dell’acqua dei pozzi privati artesiani.

I PFAS sono sostanze chimiche create dall’uomo usate per rendere i prodotti impermeabili. Non si decompongono facilmente nell’ambiente.

È vietato bere o usare per scopi alimentari e animali l’acqua dei pozzi artesiani privati.

L’acqua che arriva dai rubinetti di casa attraverso l’acquedotto pubblico, invece, è sicura e controllata. I controlli di Arpa Fvg hanno trovato queste sostanze nell’acqua di falda. La misura è del tutto precauzionale per tutelare la salute pubblica.