Bollettino Unioncamere: lavoro, le imprese cercano personale ma faticano a trovarlo: uno su due profili è introvabile

FVG – L’analisi dei dati del bollettino Excelsior-Unioncamere relativi al mese di novembre 2026 per la regione Friuli-Venezia Giulia evidenzia circa 9.520 ingressi programmati nel mercato del lavoro regionale (con una prospettiva di 27.010 assunzioni nel trimestre novembre 2026 – gennaio 2027), sostenuti da una quota del 18,4% di imprese che assumono. La dinamica complessiva della domanda di lavoro mostra una lieve contrazione tendenziale (-0,1% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente).

Sotto il profilo della tipologia contrattuale, la struttura dell’assorbimento occupazionale appare fortemente sbilanciata verso forme di lavoro temporaneo e a termine, che rappresentano l’80,6% del totale delle entrate previste, a fronte di un 19,4% destinato a forme contrattuali stabili (tempo indeterminato o apprendistato). Tale prevalenza di flessibilità contrattuale riflette le strategie di adattamento delle imprese dinanzi alle incertezze del ciclo economico, nonché l’influenza della stagionalità che caratterizza settori chiave dell’economia locale, quali i servizi di alloggio, la ristorazione e il turismo (che concentrano il 24,0% delle assunzioni).

Dal punto di vista della ripartizione settoriale, l’economia regionale ribadisce la propria vocazione terziarizzata: il 59,9% del fabbisogno occupazionale si colloca nell’ambito dei servizi, il 26,7% nel comparto industriale (inclusa l’edilizia) e il 13,4% nel settore primario.

All’interno del manifatturiero spiccano in positivo i settori dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, unitamente al comparto del legno e del mobile. Sul piano delle qualifiche professionali domina la richiesta di lavoratori impiegatizi, commerciali e dei servizi (34,8%) e di operai specializzati e conduttori di impianti (32,4%), mentre la componente ad elevate competenze (dirigenti, specialisti e tecnici) si attesta al 12,9% del totale.

Persiste un forte disallineamento tra domanda e offerta di lavoro: nel 50% dei casi le imprese segnalano rilevanti difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il fenomeno è addebitabile principalmente alla mancanza di candidati (31,4%) e, in subordine, a una preparazione ritenuta inadeguata (14,1%). Il mismatch raggiunge livelli apicali per le figure ad alta specializzazione tecnica e informatica, nonché per gli operai qualificati e artigiani, per i quali i tassi di difficoltà superano spesso l’80%.

“Riguardo al capitale umano e ai livelli di istruzione richiesti, il 10,9% degli ingressi – commenta Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia – è riservato a laureati o diplomati ITS, suggerendo un’esigenza crescente di competenze terziarie mirate, sebbene prevalga tuttora la domanda di diplomi secondari e qualifiche professionali.

E proprio facilitare le scelte dei giovani e promuovere la conoscenza anche dei possibili sbocchi lavorativi sarà l’obiettivo del Salone delle professioni e delle Competenze che stiamo organizzando per il 10 dicembre 2026 in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e Unioncamere”.

“Le previsioni di assunzione delle imprese Fvg a novembre 2026 ricalcano sostanzialmente quelle di novembre 2025 – commenta il presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo –. Nonostante ciò, è interessante notare che in questo mese prevede ingressi il 18,4% delle aziende del territorio, quota superiore al 15,4% del parametro medio italiano e al 17,1% della circoscrizione nord-orientale.

A trainare sono ancora una volta i servizi, che oltre a concentrare praticamente il 60% delle nuove entrate nel mondo del lavoro, registrano anche una leggera crescita complessiva, con assunzioni previste che derivano prevalentemente dal commercio – con 1.360 unità (+60). In crescita anche i servizi alle imprese e alle persone. A testimonianza di un trend che riscontriamo costantemente negli ultimi anni, nonostante dobbiamo tenere la guardia alta, in quanto ci troviamo in un momento estremamente complesso, con tantissime minacce e sfide che investono la nostra economia”.