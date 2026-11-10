Piastrelle in gres porcellanato tra resistenza, versatilità e nuove tendenze dell’interior design

Perché due pavimenti dallo stesso identico decoro, una volta posati, invecchiano in modo così diverso? La risposta non sta nell’estetica ma nella scheda tecnica: assorbimento d’acqua, resistenza al gelo, scivolosità e stabilità cromatica sono i parametri che decidono davvero come un gres porcellanato si comporterà nel tempo, in bagno come in un locale commerciale.

È una tesi semplice ma spesso ignorata in fase di ristrutturazione: la scheda tecnica è la scorciatoia più affidabile per evitare scelte guidate solo dall’occhio, che poi diventano problemi concreti in posa o nell’uso quotidiano. Prima di innamorarsi di una texture o di una tonalità, vale la pena capire cosa certifica davvero quel materiale. E prima ancora di confrontare collezioni e marchi, conviene toccare con mano qualche campione: è un passaggio che riduce gli errori di percezione cromatica più di qualunque foto su catalogo. Non a caso rivenditori specializzati nel distretto ceramico emiliano, come Bertolani Store, strutturano proprio attorno a questo bisogno i propri servizi: campioni spediti prima dell’acquisto, consulenza diretta anche via WhatsApp per chi ha dubbi su una scheda tecnica, offerte aggiornate per chi deve confrontare più collezioni senza girare mezza regione.

Perché il gres porcellanato resta il materiale di equilibrio tra estetica e prestazioni

Il gres porcellanato nasce da un impasto di argilla, quarzi, caolini, feldspati e additivi chimici, mescolati con acqua e cotti a temperature comprese tra 900 e 1250 gradi. Il metodo con cui l’impasto prende forma distingue già le famiglie ceramiche tra loro: la pressatura è associata a monocottura, bicottura e gres porcellanato, mentre l’estrusione dà origine a klinker e cotto. È una distinzione tecnica, non commerciale, ed è il primo filtro da applicare quando due prodotti sembrano simili al tatto ma in realtà appartengono a famiglie diverse.

La classificazione delle piastrelle ceramiche fa riferimento alla norma UNI EN 14411, pubblicata nel 2016, che distingue i gruppi di prodotto anche in base al metodo di formatura e al grado di assorbimento d’acqua. Il gruppo del gres porcellanato, identificato con la sigla BIa, viene definito incrociando questa norma con lo standard internazionale ISO 13006 e con la famiglia di prove UNI EN ISO 10545, che copre diversi aspetti prestazionali del materiale. Per essere definita grès porcellanato, in concreto, una piastrella deve avere un assorbimento d’acqua pari o inferiore allo 0,5%: è il dato che più di altri separa questa famiglia dalle altre ceramiche, e ogni famiglia ha requisiti di assorbimento diversi. Proprio per questo la classificazione per gruppi serve davvero, quando si confrontano prodotti di marchi differenti in showroom.

Sapere questo non basta però a scegliere bene. Due piastrelle con lo stesso decoro — effetto legno, marmo, pietra — possono comportarsi in modo molto diverso a seconda della finitura superficiale e dell’ambiente in cui vengono posate. Per questo conviene leggere le prestazioni prima di lasciarsi guidare solo dal decoro, specie negli ambienti con acqua, vapore o passaggio frequente.

Prestazioni: cosa può raccontare davvero una scheda tecnica

Le schede tecniche dei prodotti certificati seguono uno schema ricorrente di prove normate, e imparare a leggerle fa risparmiare parecchi grattacapi dopo la posa. Un esempio concreto aiuta a capire cosa cercare: un gres porcellanato smaltato può riportare un assorbimento d’acqua (UNI EN ISO 10545-3) pari o inferiore allo 0,5% con esito conforme, una resistenza al gelo (UNI EN ISO 10545-12) indicata come resistente, un valore di scivolosità R10 secondo il test DIN 51130, un coefficiente dinamico d’attrito a umido pari o superiore a 0,42 secondo ANSI A137.1 e una classe di reazione al fuoco A1R+A1 secondo EN 13501-1.

Questi numeri vanno letti insieme al contesto d’uso, mai isolatamente. Un esito resistente al gelo conta se si sta valutando un balcone o un porticato esposto alle intemperie; un valore di scivolosità documentato conta se si sta scegliendo il pavimento di una doccia a filo o di un ingresso spesso bagnato dalla pioggia. Chi ha due o tre prodotti in short-list farebbe bene a chiedere proprio questi riferimenti al rivenditore, anziché fermarsi alla descrizione estetica del decoro. Vale anche per spessore e planarità: su un grande formato, qualche decimo di millimetro di differenza tra una lastra e l’altra si vede subito a fuga stretta, e incide su come il posatore riuscirà a far combaciare i giunti. Chi installa riscaldamento a pavimento, infine, dovrebbe sapere che il gres conduce bene il calore e ha un’inerzia termica contenuta: un vantaggio pratico, a patto che la posa segua le indicazioni del produttore sui tempi di messa in esercizio dell’impianto.

Scivolosità e sicurezza: le domande giuste prima di scegliere la finitura

La scivolosità non è un dettaglio estetico secondario: riguarda la sicurezza di chi vive la casa ogni giorno, soprattutto in bagno, in doccia e in cucina. Pensiamo a una doccia a filo pavimento usata da un bambino o da una persona anziana: lì il valore di aderenza non è un capriccio tecnico, è la differenza tra una caduta e un passo sicuro. In scheda tecnica possono comparire indicatori come R10 secondo DIN 51130 oppure un coefficiente DCOF secondo ANSI A137.1: sono dati da interpretare insieme al progettista o al posatore, non numeri che da soli garantiscono l’idoneità a un ambiente specifico. Lo stesso valore può risultare adeguato in un contesto e insufficiente in un altro, a seconda di pendenze, drenaggio e uso previsto.

Le superfici lucide restano le più facili da pulire ma offrono meno aderenza; quelle strutturate o a grip aumentano la sicurezza ma trattengono più sporco negli interstizi, richiedendo una pulizia più frequente. Nei bagni di servizio, negli ingressi esposti a pioggia e fango, conviene orientarsi su finiture con maggiore aderenza documentata. In living e camere da letto, ambienti asciutti per definizione, questo tipo di verifica pesa molto meno nella decisione finale, che si gioca più su resa estetica e coerenza con l’arredo. Il compromesso giusto, in cucina come in un ingresso, sta nel non scegliere mai la superficie più ruvida in assoluto solo per sicurezza: se poi serve lavarla tre volte al giorno, la scelta si ritorce contro chi ci vive.

Versatilità progettuale: il gres come sistema

Un progetto ben riuscito tratta il gres non come un semplice pavimento, ma come un sistema coordinato tra superfici diverse. I rivestimenti a tutta altezza funzionano bene in bagni e cucine dove si cerca continuità visiva tra pareti e pavimento, ma vanno dosati con attenzione: su pareti già ricche di elementi — finestre, nicchie, sanitari sospesi — rischiano di appesantire lo spazio invece di valorizzarlo.

Top cucina, alzate e nicchie doccia in gres offrono continuità materica con il pavimento, ma richiedono attenzione ai punti critici: giunti ben sigillati, spigoli protetti con profili adeguati, sigillatura perimetrale pensata per resistere all’umidità continua. Anche scale e soglie meritano una riflessione specifica, perché la scelta del pezzo speciale — gradone, alzata, battiscopa raccordato — incide sia sulla durata nel tempo sia sulla sicurezza di chi percorre quegli spazi ogni giorno.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il coordinamento tra formati e fughe: alternare formati troppo diversi tra loro, o usare fughe di larghezza incoerente da un ambiente all’altro, tende a spezzare visivamente lo spazio invece di accompagnarlo con naturalezza.

Grandi formati e superfici materiche: cosa cambia in cantiere e in manutenzione

Nei cataloghi delle collezioni più recenti si vedono spesso lastre di grande formato, pensate per ridurre le fughe a vista e dare continuità visiva agli ambienti. Il vantaggio estetico è evidente, ma comporta vincoli di cantiere non banali: trasporto, movimentazione e posa richiedono attrezzature specifiche e manodopera con esperienza su questo tipo di prodotto, più che su un formato tradizionale. Prima di innamorarsi di una lastra 120×280, vale la pena chiedere al posatore se ha già lavorato con quel formato e con quale attrezzatura.

Anche le texture materiche e i micro-rilievi, pensati per imitare pietre naturali o cemento grezzo, stanno guadagnando spazio. Regalano un effetto tattile convincente, ma prima di sceglierli conviene chiedersi quale frequenza di pulizia richieda quella specifica superficie rispetto a una finitura più liscia, soprattutto in cucina dove si accumulano facilmente unto e residui. È una domanda da porre caso per caso al rivenditore, non una regola valida per ogni prodotto strutturato.

Sul fronte colore, si vedono spesso tonalità calde e desaturate — sabbia, greige, argille — abbinate a finiture opache o soft-touch, che restituiscono una sensazione più materica e meno riflettente rispetto ai gres lucidi diffusi in passato. È una scelta che cambia la percezione della luce in un ambiente, ma non toglie nulla all’importanza di verificare comunque i parametri prestazionali del prodotto specifico: colore e prestazioni restano due piani di valutazione separati, anche quando la tentazione è giudicare tutto a pelle. Una finitura opaca, va detto, tende a mostrare più facilmente aloni e impronte rispetto a una lucida: è un dettaglio da mettere in conto in cucina, dove le mani sporche toccano i mobili più spesso di quanto si pensi.

La ricerca di un look più uniforme, con fughe ridotte al minimo, è un’altra tendenza diffusa nei progetti recenti: va però valutata insieme al posatore, perché il risultato estetico dipende in larga parte dalla qualità del supporto e dalla precisione della messa in opera, più che dal solo prodotto scelto. Mescolare superfici diverse — un pavimento opaco con una parete lucida, un liscio con uno strutturato — funziona solo se la scelta è guidata e limitata a due texture per ambiente: oltre, il rischio di disordine visivo cresce rapidamente.

Errori comuni in ristrutturazione da evitare

Uno degli errori più frequenti è scegliere la piastrella guardando solo un piccolo campione in negozio, senza considerare la luce reale dell’ambiente di destinazione e l’arredo già presente o previsto. Lo stesso decoro può apparire molto diverso sotto una luce fredda da ufficio rispetto alla luce calda di un salotto illuminato la sera.

Un secondo errore riguarda il trattamento di ingresso e cucina come semplici zone di rappresentanza: sono invece ambienti ad alto stress, sottoposti a umidità, sporco e passaggio continuo, e meritano gli stessi criteri tecnici applicati a un bagno. Vale la pena chiedersi, prima di scegliere una finitura molto strutturata per il suo effetto materico, se sia compatibile con la frequenza di pulizia che quell’ambiente richiederà davvero.

Sul fronte cantiere, scegliere un grande formato senza prima verificare con il posatore la qualità del supporto e lo spessore del massetto è un rischio evitabile con una semplice domanda preventiva. Infine, battiscopa, profili e giunti vengono spesso trascurati in fase di preventivo: proprio lì, in molti casi, nascono le contestazioni dopo la fine dei lavori.

Checklist finale: come arrivare alla scelta giusta

Per orientarsi senza perdersi tra schede tecniche e cataloghi, può essere utile seguire un percorso in sei passaggi:

definire le zone della casa e il relativo livello di stress (presenza di acqua, sporco, traffico, animali domestici);

chiedere per ciascuna zona i dati di scheda tecnica rilevanti (assorbimento, gelo se esterno, scivolosità se bagno o doccia);

scegliere formato e schema di posa in base alla geometria dell’ambiente, confrontandosi con il posatore;

verificare la disponibilità di pezzi speciali coordinati (battiscopa, gradoni, profili);

richiedere campioni fisici e osservarli sia in luce naturale sia artificiale, nell’ambiente reale;

confrontarsi con uno showroom specializzato portando misure, foto dell’ambiente e indicazioni sull’uso previsto.

Un percorso così, seguito con ordine, aiuta a ridurre il margine di errore e a evitare di dover tornare sui propri passi dopo la posa, quando correggere una scelta sbagliata costa molto più tempo e denaro che in fase di selezione.

Dove vedere soluzioni e approfondire la scelta

Nessuna scheda tecnica, per quanto dettagliata, sostituisce il contatto diretto con la superficie reale. Texture, riflessi e resa cromatica cambiano a seconda della luce dell’ambiente, e una fotografia non riproduce mai fedelmente l’effetto tattile di una finitura strutturata rispetto a una levigata.

In Emilia-Romagna, terra storica della ceramica italiana, si trova uno dei punti di riferimento per questo tipo di verifica diretta: a Salvaterra di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, una sala mostra raccoglie campionature di pavimenti e rivestimenti di marchi come Emilceramica, Marazzi, Casalgrande Padana, Florim, Tagina, Rondine, Castelvetro, Mirage, Tonalite, Del Conca e Ragno. Il punto vendita, gestito dalla società Ceramiche Artistiche Bertolani, riceve clienti privati, imprese e progettisti su appuntamento, con orari di apertura concentrati nei giorni feriali e al sabato mattina.

Per chi sta valutando più collezioni in parallelo, la possibilità di confrontare in showroom finiture diverse della stessa serie — lucida, satinata, strutturata — resta probabilmente il modo più diretto per capire, prima della posa, come si comporterà davvero il materiale scelto. È un passaggio che vale il tempo che richiede, specie quando in gioco c’è un pavimento destinato a durare vent’anni o più.