Premio Luchetta, torna la voce dei giornalisti sulla tutela dei diritti umani

TRIESTE – Dal 14 al 22 novembre torna il Premio Luchetta, giunto alla 23ma edizione, presentato al Circolo della stampa di Trieste, rivolto al giornalismo d’inchiesta e ai reportage che raccontano fronti di crisi con un focus sulla tutela dei diritti umani e dei bambini in particolare.

Due le anticipazioni dell’evento, che si terranno a Gradisca d’Isonzo e Ronchi dei Legionari.

Sono sette i vincitori delle varie categorie previste, mentre la vincitrice del Premio Speciale della Fondazione Luchetta andrà a la “Comisiòn Intereclesial de Justicia y Paz” che da quasi 30 anni difende i diritti di varie comunità in Colombia.

Daniela Luchetta, presidente della Fondazione, ha spiegato che “come sempre c’è il desiderio di far conoscere alle persone la realtà del mondo, che è così drammatica, così triste, soprattutto per i bambini, che ne sono vittime inconsapevoli.

Il premio si è sempre focalizzato su questi temi – ha ricordato Luchetta – e continua ovviamente ad andare avanti per questo”.

Tra gli argomenti trattati dai partecipanti quest’anno “personalmente mi ha colpito molto lo sfruttamento dei bambini nei media – ha detto Luchetta – bambini esposti con incoscienza, da parte dei genitori e di chi assiste a questa spettacolarizzazione della loro vita senza rendersi conto che è veramente un trauma che viene inferto” ma anche “tantissimi altri temi comunque che ovviamente riguardano l’infanzia, come la situazione dei bambini della Colombia o quelli che non riescono a entrare nelle scuole di Gaza e che fanno lezione all’esterno. E’ vero – ha aggiunto Luchetta – che si va via tristi dal Premio Luchetta, però questo è il mondo che noi stiamo affrontando oggi, dobbiamo conoscerlo per combatterlo”.

Quanto alla decisione del Consiglio di Stato, che ha respinto l’appello presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, confermando la sentenza del TAR e l’annullamento dell’esclusione della Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin dai finanziamenti culturali regionali per il triennio 2026-2028, Luchetta ha sottolineato “non siamo mai stati un premio politico”.