Morte Toni Capuozzo, aveva fatto sapere di essere malato di tumore

FVG – È morto a 77 anni Toni Capuozzo, giornalista, storico inviato Mediaset. Lo rende noto Tgcom 24, ricordando che pochi giorni fa il giornalista aveva annunciato di avere un tumore. Professionista di vecchio stampo, Capuozzo ha lavorato a lungo per il gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto.

Originario di Palmanova (Udine), Capuozzo è stato inviato nei principali scenari di guerra come Balcani, Somalia, Medio Oriente, Afghanistan.

Enrico Mentana dice addio a Toni Capuozzo. Oggi, giovedì 12 novembre, il giornalista è morto all’età di 77 anni dopo aver reso nota meno di un mese fa la sua battaglia contro un tumore. Capuozzo era stato inviato di guerra e vicedirettore del Tg5, dove ha conosciuto proprio Mentana, che ha condotto il telegiornale fino al 2011.

Il direttore del Tg La7 ha voluto salutare l’ex collega un’ultima volta con un post pubblicato sui propri profili social: “Ciao Toni, amico per sempre”, ha scritto a corredo di una foto di Capuozzo. Lo scorso 23 ottobre, proprio Capuozzo aveva raccontato la sua malattia con un post sui social: “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: si, ho un tumore. Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla. I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”. Al. Rin.