Carnia, la montagna in bellezza e sicurezza con le Experience di Visit Zoncolan

FVG – È tempo di una nuova, magnifica stagione nelle terre alte, all’insegna di passeggiate, escursioni, pedalate e, per i più allenati ed esperti, anche trekking, arrampicate, sky e trail running ecc. Ma attenzione: non si è mai abbastanza esperti…

La montagna è amica e nemica al tempo stesso e la sicurezza è una questione davvero seria. La pandemia di Covid ha portato a un sensibile rilancio delle destinazioni montane e il risultato è una generale e pericolosa improvvisazione, che porta gli “alpinisti della domenica” a sbagliare l’approccio (in vetta occorrono attenzione e rispetto!) e di conseguenza a correre grossi rischi.

Senza arrivare agli eccessi, che però sempre più spesso assurgono alle cronache, di gente in scarpe da tennis o addirittura sandali sui sentieri di alta montagna, sempre più non-coscienti e imprudenti si avventurano in quota.

Sicuri con le Guide Alpine

Per non rinunciare al richiamo della montagna senza rischiare la propria incolumità e quella degli altri (compresa quella dei soccorritori) la soluzione è una e una sola: farsi accompagnare da guide qualificate. Gli incidenti in montagna insegnano: quelli per una escursione guidata sono i soldi meglio spesi. E si ha solo da guadagnarne: in sicurezza, scoperta, emozioni, esperienze e relazioni. Con una guida, infatti, il cammino diventa condivisione, in serenità.

Con Visit Zoncolan non si ha che l’imbarazzo della scelta, in fatto di persone, paesaggi ed escursioni. Tra gli scenari incontaminati delle Alpi Carniche, in Friuli Venezia Giulia, ci si può sbizzarrire: un pic-nic sui prati, un’uscita in e-bike tra il fondovalle e le vette panoramiche, una pedalata in stile Giro d’Italia sulla salita a Sua Maestà lo Zoncolan, una passeggiata fino a uno dei tanto laghi che luccicano da queste parti, una gita in famiglia con i bambini…

Basta lasciarsi consigliare. Si, perché le Guide di Visit Zoncolan (iscritte al Collegio delle Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia) non sono “solo” guide: prima ancora di mettersi in cammino, accolgono, fanno gli onori di casa, forniscono consulenze su misura. E alla fine… diventano degli amici!

Nuove Experience del calendario estate

Con la bella stagione riparte il calendario estivo di Experience, il programma messo a punto da Visit Zoncolan con escursioni e passeggiate guidate a tema, adatte a tutti gusti, le gambe e le età. Come sempre, la scelta è ampissima.

Tornano le escursioni al tramonto (ma anche in notturna, con le lanterne o ad osservare le stelle in cima al Monte Tamai), quelle sui monti più suggestivi del comprensorio, le salite agli alpeggi con le loro malghe e i laghi alpini, i tour in e-bike (con possibilità di noleggio della bicicletta), le uscite di foraging (conoscenza e raccolta delle erbe spontanee, con consigli culinari) con il botanico, i trekking a cavallo, le passeggiate storico-culturali ecc.

Il tutto a portata di click

Le Experience guidate di Visit Zoncolan, in bellezza e sicurezza, in genere costano a partire da 12 € fino a un massimo di 25 € a persona, con l’unica eccezione della Lanternata con trekking a cavallo per la quale la quota sale a 60 € per gli adulti e 30 per i bambini (7-12 anni).

Le si può prenotare direttamente dal nuovo sito www.visitzoncolan.com progettato per offrire un’esperienza unica e coinvolgente a tutti i visitatori. Non solo una vetrina delle meraviglie del comprensorio dello Zoncolan e della sua offerta turistica e ricettiva, ma un vero e proprio hub per scoprire, vivere e acquistare le migliori esperienze ed attività che offre questa straordinaria destinazione.

Informazioni e prenotazioni

Visit Zoncolan – Tel. +39 0433 778921 – www.visitzoncolan.com – [email protected]