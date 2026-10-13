Caso Resinovich, tracce di Dna ignoto sui jeans di Liliana e su un sacco nero

TRIESTE – Alcune tracce di Dna riconducibili a uno stesso uomo non identificato sono state individuate sui jeans di Liliana Resinovich e su uno dei sacchi neri utilizzati per contenere il suo corpo. È uno degli elementi emersi dagli accertamenti tecnici sulla morte della donna triestina, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo nei boschi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

Il risultato rientra tra le risposte fornite dai periti ai quesiti posti dal giudice per le indagini preliminari (Gip) di Trieste. Gli esiti degli accertamenti saranno discussi nel corso dell’udienza fissata per il prossimo 30 ottobre.

Dalle analisi sono emersi anche altri due elementi. Il primo riguarda le calzature indossate da Liliana: sulle suole delle scarpe, infatti, non sarebbero state rilevate tracce del terreno del luogo in cui fu rinvenuto il cadavere.

Il secondo elemento riguarda invece i vestiti e gli oggetti personali della donna e quelli del marito, Sebastiano Visintin. Gli esperti hanno accertato che ci fu un «contatto diretto» tra il giubbotto indossato da Visintin il giorno della scomparsa della moglie e il giubbotto e la borsa appartenuti a Liliana.

Si tratta di risultati che dovranno essere valutati nel quadro complessivo degli accertamenti e delle indagini sul caso. L’udienza del 30 ottobre rappresenterà un nuovo passaggio per approfondire il significato degli elementi emersi dalle analisi tecniche e il loro possibile contributo alla ricostruzione degli ultimi giorni di vita della donna.

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