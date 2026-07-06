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Clima, polemica sulle parole di Scoccimarro. Il Patto per l’Autonomia annuncia un’interrogazione

Nord Est
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Le dichiarazioni dell’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro, secondo cui «fra qualche decennio il clima sarà più freddo perché ci stiamo avviando verso una nuova era glaciale», scatenano in la dura reazione del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, che annuncia un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere su quali basi scientifiche siano fondate tali affermazioni.

A intervenire sono la consigliera regionale Giulia Massolino e il capogruppo Massimo Moretuzzo, che definiscono le parole dell’assessore «gravi» e, considerato il suo incarico, «drammatiche».

Le dichiarazioni sono state pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione del rapporto di Arpa Fvg Segnali di clima, coste e lagune in mutamento. Secondo gli esponenti autonomisti, l’assessore avrebbe tentato di rassicurare la cittadinanza mentre il territorio è alle prese con ondate di calore e temperature record che dimostrano come il cambiamento climatico sia ormai una realtà, con ricadute non solo sull’ambiente ma anche sulla salute e sulla sicurezza pubblica.

Massolino e Moretuzzo annunciano quindi un’interrogazione per conoscere «su quali fonti scientifiche Scoccimarro basi queste affermazioni» ed esprimono «massima solidarietà» al professor Colucci e alla comunità scientifica, ribadendo che «il pianeta si sta riscaldando, l’aumento delle temperature ha un’evidente origine antropica e, senza interventi immediati, le conseguenze per la specie umana saranno pesantissime».

Nel mirino dell’opposizione finisce anche la politica ambientale della Giunta Fedriga. «È ormai sbagliato parlare di maltempo o di emergenze meteo: siamo già dentro un profondo mutamento climatico e stiamo pagando gli effetti della mancata adattamento e mitigazione», sostengono i due consiglieri, accusando l’esecutivo regionale di «continuare a negare le evidenze».

L’attacco si estende alle scelte di bilancio della Regione. Secondo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, negli ultimi tre anni sono stati destinati oltre 190 milioni di euro agli impianti sciistici, mentre non è stata ancora approvata la Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici prevista dalla legge FVGreen. Una legge che, denunciano Massolino e Moretuzzo, «viene sistematicamente privata di risorse a ogni assestamento di bilancio».
«Il negazionismo climatico – concludono – è un insulto a tutte le persone che stanno già subendo sulla propria pelle gli effetti dell’emergenza climatica».

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