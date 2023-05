Come godersi il tempo libero e guadagnare allo stesso tempo un po’ di soldi?

Giocare online per divertirsi e magari guadagnare un po’ di soldi è un ottimo modo per godersi il tempo libero. Le opportunità infatti sono enormi ma comunque subordinate alla tipologia di giochi d’azzardo che si scelgono. Quelli da tavolo e le slot machine tipiche dei casinò terrestri e le scommesse sportive sono tuttavia le più popolari e per certi versi anche remunerative. In riferimento a quanto sin qui premesso, ecco alcuni utili consigli per divertirsi e nel contempo incassare dei soldi giocando online.

Confrontare tra loro i vari tipi di bonus

Se non si è mai frequentato un casinò o parlato con giocatori d’azzardo, probabilmente non si è a conoscenza che per vincere bisogna considerare due fattori ben distinti ossia quelli legati a fortuna e abilità. Inoltre vale sempre la pena confrontare tra loro i vari tipi di bonus che molti casinò mettono a disposizione dei nuovi iscritti. Nello specifico si tratta di quelli di benvenuto con e senza deposito. In questo confronto è quindi possibile (scegliendo i siti che propongono i secondi), adottare diversi trucchi e strategie in modo da centrare ottime combinazioni vincenti senza rischiare subito soldi di tasca propria.

Optare per giochi online senza vantaggi della casa

I giochi online dove il fattore abilità non fornisce molti vantaggi alla casa che li propone sono quelli in cui i giocatori si confrontano l’uno contro l’altro invece che contro il banco. Quest’ultimo infatti prenderà soltanto una piccola percentuale facilitando le loro vincite. Detto ciò, se si è bravi ad adottare trucchi e strategie adeguate è possibile quindi guadagnare bene. Questi giochi sui casinò online sono tra l’altro facili da individuare; infatti si tratta di quelli con dealer dal vivo tipo il poker e il blackjack, entrambi disponibili nella versione multiplayer ovvero contro giocatori di volta in volta nuovi e non competer con il banco.

Guadagnare online giocando alle slot machine

Un altro ottimo modo per divertirsi nel tempo libero e guadagnare anche un po’ di soldi, consiste nell’optare per le slot machine. Queste ultime infatti nel tempo generalmente regalano decine di giri gratuiti in una slot classica o su una roulette o ancora centinaia di lanci di dadi, craps ecc. A tale proposito, vale la pena aggiungere che prima di aprire un conto gioco su un portale online con regolare licenza e che propone le migliori e più popolari slot machine, conviene sempre testare il sito con la versione demo se presente. Grazie a ciò è possibile infatti conoscere a fondo il palinsesto che offre e nel contempo si ha l’opportunità di adottare trucchi e strategie sfruttando un buon quantitativo di soldi virtuali messi a disposizione. Acquisita l’esperienza giusta si può poi puntare denaro vero e tentare di centrare vincite importanti, sfruttando magari al meglio anche qualche allettante bonus di benvenuto che in genere viene riservato ai nuovi iscritti.

Puntare sulle scommesse sportive reali e virtuali

Le scommesse sportive rispetto alle slot online e ai giochi da tavolo si possono definire giochi di abilità anziché di fortuna. Le scommesse sportive infatti con le giuste strategie e con un occhio attento ai team di varie discipline su cui si intende puntare possono far guadagnare un bel gruzzoletto e anche divertirsi tanto. Premesso ciò va aggiunto che l’ideale per un neofita è di iniziare a scommettere su uno sport che conosce bene e magari fare delle ricerche approfondite ossia considerare statistiche alla mano quanti incontri i team hanno vinto, pareggiato o perso e se come ad esempio nel gioco del calcio hanno segnato o subito molte reti.

I palinsesti di scommesse sportive che numerosi e affermati bookmaker online italiani e stranieri propongono al giorno d’oggi sono inoltre molto variegati, per cui è facile trovare discipline diverse dal calcio come ad esempio il basket nazionale , europeo e della NBA americana, il volley maschile e femminile, la Formula Uno e il MotoGP, nonché altre tipo i giochi olimpici invernali ed estivi oppure eventi di caratura mondiale. Le scommesse sugli sport che oggi i bookmaker propongono sui loro portali web, non sono soltanto legati ad avvenimenti che si disputano realmente; infatti ci sono anche palinsesti dedicati a quelle virtuali e basate esclusivamente sul fattore casualità. In questo caso non è però possibile adottare particolari strategie o consultare statistiche.

Tuttavia, un trucco esiste e consiste nel prendere a campione gli ultimi 10 risultati di una squadra e verificare poi quale si è manifestato di più in percentuale. Le scommesse virtuali maggiormente popolari presenti nei casinò online sono quelle sul calcio con partite singole e campionati e sulle corse di cavalli e cani. Anche altri avvenimenti tipo gare automobilistiche o di freccette sono presenti su portali online e quindi le possibilità di divertirsi e magari di monetizzare, non mancano per davvero.