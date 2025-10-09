13.2 C
Pordenone
venerdì , 10 Ottobre 2025
Coro del Fvg, l’11 ottobre intrecci liederistici a Pordenone

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Secondo appuntamento nel fine settimana per la rassegna Intrecci liederistici d’autunno, programma di quattro concerti dedicati alla tradizione liederistica romantica organizzati dal Coro del Friuli Venezia Giulia, per la direzione artistica di Cristiano Dell’Oste. Questo ciclo inaugura la stagione autunnale del coro che vedrà la compagine protagonista di una cinquantina di eventi da qui a fine anno in regione, in Italia e all’estero.

L’appuntamento è quindi per sabato 11 ottobre, alle ore 18.00, nella nuova venue dell’Ex Chiesa di San Francesco a Pordenone con Il Pellegrinaggio della Rosa Op. 112 di Robert Schumann. A emozionare il pubblico sarà Matteo Andri, pianista di lunghissima esperienza e dal tocco sopraffino, affiancato dal Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Anna Molaro. I biglietti per l’evento saranno disponibili in serata al costo simbolico di 5 euro.

Il Pellegrinaggio della Rosa di Robert Schumann op. 112 è un oratorio da camera, una fiaba secondo la definizione dello stesso autore; venne composto per voci soliste, coro e pianoforte ed eseguito in questa veste il 6 luglio del 1851. Una composizione in cui si alternano lieder, ensemble vocali e cori di straordinaria bellezza, in una partitura di rara esecuzione che rappresenta un capolavoro poco conosciuto del romanticismo tedesco.

Alla direzione del Coro del Friuli Venezia Giulia, la giovane e talentuosa direttrice Anna Molaro, che concerterà un gruppo sceltissimo di cantanti laureati che gravitano tra le fila del coro e, in alcuni casi, pluripremiati in concorsi internazionali. Gli stessi si alterneranno nelle lunghe parti solistiche tra lieder e cori.

Per informazioni e aggiornamenti sulla rassegna Intrecci liederistici d’autunno e sulle attività del Coro del Friuli Venezia Giulia è possibile consultare il sito www.corofvg.it.

