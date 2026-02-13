9.3 C
E’ morto Gilberto Ganzer, protagonista della cultura friulana

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

UDINE – E’ morto questa mattina, 13 febbraio, alla struttura La Quiete di Udine Gilberto Ganzer, figura di riferimento nel panorama culturale friulano. Storico dell’arte e a lungo direttore dei Musei Civici di Pordenone, Ganzer aveva 73 anni e lascia un’impronta profonda nella conservazione e valorizzazione del patrimonio regionale.

Nato a Gemona nel 1952, si era laureato a Venezia nel 1976, avviando subito un percorso accademico come esercitatore di Storia dell’arte contemporanea. Ben presto, tuttavia, la sua vocazione si era orientata verso il lavoro museale, che avrebbe segnato in modo decisivo la sua carriera e la vita culturale del territorio.

Dal 1981 aveva assunto la guida del Museo civico d’arte di Palazzo Ricchieri a Pordenone, avviando un processo di rinnovamento che nel tempo avrebbe coinvolto l’intero sistema museale cittadino. Nel 1999 era stato infatti nominato direttore dei Musei Civici, incarico dal quale ha saputo imprimere una visione moderna e dinamica: i musei, sotto la sua direzione, sono diventati non solo luoghi di conservazione, ma centri di ricerca, studio e divulgazione, capaci di dialogare con il pubblico e con il mondo accademico.

Tra le sue realizzazioni più significative spiccano le grandi esposizioni dedicate al Pordenone, che hanno contribuito a riportare al centro dell’attenzione critica uno dei grandi maestri del Rinascimento friulano. Fondamentali anche gli studi su Jacopo Linussio e il lavoro di valorizzazione delle tradizioni tessili della Carnia, ambito in cui Ganzer ha saputo intrecciare storia economica, arte e identità locale.

Sempre guidato da un rigoroso metodo scientifico, non ha mai rinunciato alla capacità di raccontare l’arte con chiarezza e passione, rendendola accessibile a un pubblico ampio e variegato. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella comunità culturale friulana, che oggi ne ricorda l’impegno, la competenza e la dedizione.

“Con Gilberto Ganzer – dichiara il Sindaco Alessandro Basso – la città perde una figura di alto profilo culturale, che ha dedicato la propria vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico friulano, contribuendo in modo determinante alla crescita dei nostri musei. Alla famiglia e ai suoi cari va la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità pordenonese”

