Edoardo Roncadin Cavaliere del Lavoro: “Coronamento sogno realizzato grazie a familiari e collaboratori”

FVG – «È una grande emozione e una grandissima soddisfazione ricevere questa nomina a Cavaliere del Lavoro, che arriva in un momento per me significativo, in quanto nelle aziende di famiglia sta avvenendo, con successo, il passaggio generazionale. Il primo pensiero va dunque a quanto io sia stato fortunato ad avere avuto, in questi anni, tanti familiari e collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione dei miei sogni. A loro dedico questo riconoscimento, perché è frutto di un lavoro di gruppo e di una storia in cui tantissimi hanno creduto in me e partecipato con forza alla realizzazione di quello che è, lo ripeto ancora, un sogno».

Queste le parole di Edoardo Roncadin, 75 anni, presidente del Gruppo Roncadin e presidente di Bofrost Italia, poco dopo aver appreso dal sito web del Quirinale la notizia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere del Lavoro, con decreto del 31 maggio 2024.

Edoardo Roncadin dà inizio alla sua storia imprenditoriale a 16 anni quando emigra dal Friuli in Germania alla ricerca di lavoro, e nel 1968 apre la pizzeria “Vesuvio” con annessa gelateria. Negli anni l’attività si amplia, anche con il coinvolgimento dei fratelli, ma rimane forte la volontà di “tornare a casa”: così Edoardo Roncadin, che aveva iniziato a collaborare con il gruppo tedesco Bofrost (specializzato nella vendita a domicilio di surgelati), all’inizio degli anni Ottanta porta Bofrost in Italia, dopodiché, nel 1991, fonda a Meduno (PN) l’azienda Roncadin, specializzata nella produzione di pizze surgelate per la GDO italiana e internazionale.

Oggi al fianco di Edoardo Roncadin ci sono la moglie Dagmar e i figli Dario, Katia e Natascha, impegnati a portare avanti le attività di famiglia assieme a tutte le persone di Roncadin e di Bofrost che continuano a realizzare il sogno di papà Edoardo.

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha espresso a nome di tutta CAA il plauso per la nomina a Cavalieri del lavoro di Edoardo Roncadin, sanvitese, fondatore e presidente di Bofrost Italia, azienda leader nella distribuzione e vendita a domicilio di prodotti alimentari surgelati ed Enrico Samer, triestino, imprenditore della logistica – è presidente della Samer&Co Shipping –, pioniere nelle relazioni tra il Porto di Trieste e la Turchia. Entrambe le aziende sono associate a Confindustria Alto Adriatico. «Il riconoscimento del Presidente Sergio Mattarella – ha detto Agrusti – evidenzia il valore dell’impegno che entrambi hanno profuso in questi anni per lo sviluppo industriale della nostra regione”.

L’on. Emanuele Loperfido (FdI) “Le più sentite congratulazioni a Edoardo Roncadin, presidente di Roncadin e Bofrost Italia, nominato oggi Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella.

Un riconoscimento di assoluto prestigio per un pordenonese emigrato giovane per formarsi, rientrare poi in patria, a casa, e avviare una grande storia di successo, che ben rappresenta l’operosità e l’ingegno del nostro territorio. Territorio a cui ha dato lustro nazionale e internazionale, ricadute economiche e occupazionali.

Un esempio virtuoso con tutta la famiglia di dedizione e competenza imprenditoriale, anche di fronte alle più grandi avversità come il grave incendio del 2017. Una ripartenza da prendere come modello”.